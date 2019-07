The Bastard Sons Of Dioniso in tour | i prossimi concerti

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) THEOFproseguono la nuova stagione diche li vede impegnati sui palchi di tutta la penisola. Il trio rock trentino ha appena pubblicato il singolo “IL FALEGNAME”, in una versione riarrangiata che vede la partecipazione di Davide “Divi” Autelitano, cantante e bassista de I Ministri. “Il falegname”, infatti, è un brano contenuto in “Cambogia”, l’ultimo album di TheOf, uscito per Fiabamusic/Believe nel dicembre 2017. Alla nuova versione del singolo, inoltre, si accompagna un videoclip diretto da Matteo Scotton, girato in alcuni degli storici siti bellici trentini della Grande Guerra. Link al video de “Il Falegame” fet. Divi (I Ministri) su YouTube: GUIDA AL VIDEOCLIP “IL FALEGNAME” FEAT. DIVI Il falegname cerca un bene come chi, alla guerra, cerca un fine salvifico. E il passo che va da vivere a sopravvivere è breve, la guerra è tutta ...

