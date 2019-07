Se non sei amata | questa ferita ti inseguirà per tutta la vita

Temptation Island - cinque coppie su sei scoppiano : Sabrina “friendzonata” dal single Giulio. Vittorio lascia Katia in lacrime : “non sono più innamorato di te” : Per la prima volta cinque coppie su sei scoppiano durante la partecipazione a Temptation Island. Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio: le tre rimaste in gara si aggiungono alla lista non lasciando insieme il programma dopo ventuno giorni. Se il finale sarà veramente questo lo scopriremo nella puntata in onda questa sera Canale 5, il reality farà il punto sulle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. La quinta puntata si ...

"Carabiniere ucciso? Se non spari sei morto. Se lo fai - ti processano" : Giuseppe De Lorenzo Ira degli agenti dopo la morte del carabiniere a Roma. Andrea Cecchini (Italia Celere) "Siamo arrabbiati. Nessun rispetto per le divise" "Bisognerebbe osservalo da quella prospettiva, il mondo". Da dentro il casco di un celerino, vestendo la divisa di un poliziotto o di un carabiniere. "É tutto diverso, nessuno può capirlo davvero". Non lo comprendono i politici, i violenti, quelli che “All Cops Are Bastard”. ...

Uccide leone e posta la foto. La figlia lo scopre : “È orribile - tu non sei più mio padre” : Stavolta a fare la ramanzina è stata la figlia. È successo infatti ad una ragazza di 19 anni, che dopo aver visto le foto in vacanza dei suoi genitori, ha deciso di dirgliene quattro. Lo scatto, pubblicato sui social ostentando forza e divertimento era uno dei tanti in cui si vede un leone ucciso e i suoi assassini dietro, con fucile in mano. Stavolta addirittura ripresi in un amorevole bacio. Eccolo qui l’amore che trionfa sulla natura. E sulla ...

La bimba caduta in piscina non ce l’ha fatta : è morta dopo sei giorni di agonia : Non ce l’ha fatta la bimba che domenica scorsa era caduta in una piscina nel ‘Centro vacanze La Risacca‘ di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. La piccola, che aveva solo quattro anni, era ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona da sei giorni e ieri sera è deceduta. Le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito, dopo che era stata soccorsa ed era stata rianimata con un lungo massaggio cardiaco durato oltre ...

Anna Rita Leonardi a Jerry Calà : "non lavori perché non odori di sinistra? No - perché sei un cretino senza talento" : “Nei cast non si legge il mio nome? Forse perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione”. Così in un’intervista al Giornale, Jerry Calà spiega la sua assenza dal cinema. Una motivazione che ha fatto storcere il naso alla dem Anna Rita Leonardi.“Quella sottospecie di comico fallito ci dice che il cinema non lo ...

Salvini a Macron : "Ma chi sei? Napoleone non c'è più' : Chiara Sarra Salvini torna ad attaccare Macron per la politica sui migranti: "Non cè più Napoleone, non vengo pagato per obbedire a lui". E pungola l'Europa: "Passi dalle parole ai fatti" "Ma chi sei? Napoleone non c'è più". Matteo Salvini torna ad accusare Emmanuel Macron di voler imporre la sua linea sui migranti e costringere quindi l'Italia a tenersi i richiedenti asilo, respingendo contemporaneamente tutti i clandestini che ...

Sgarbi vs Mughini - lite furibonda su Rete 4 : “Sei un miserabile - i telespettatori non meritano questa merda” - “Che faccio - lo prendo a pedate?” : Volano sedie e insulti in diretta tv tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Una litigata furiosa andata in onda su Rete 4 a Stasera Italia-Estate, talk show condotto da Giuseppe Brinidisi e Veronica Gentile. Il giornalista e il critico d’arte sono arrivati addirittura alle mani dopo una lite degenerata sul caso dei fondi russi alla Lega. Lo scrittore prova ad argomentare ma Sgarbi lo interrompe: “Queste indagini sono un crimine, ...

Temptation Island - Massimo Colantoni umilia Ilaria Teolis : «non la vedo bella». Scoppia la polemica su Twitter : «Ti sei visto?» : Temptation Island, protagonisti della puntata andata in onda ieri sera sono stati Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. I due fidanzati (?) di Roma sono arrivati al confronto finale. Ma c'è...

Calabria - manca personale nei musei ma Mibac non firma convenzione per tirocini : “Serve l’accordo con tutti i soggetti” : “La vertenza dei lavoratori tirocinanti degli enti locali, del Miur e del Mibac necessita di immediata chiarezza. Non ci interessano le ‘complicanze burocratiche’, ma avere immediate risposte in merito al proseguo delle attività in tirocinio”. Carlo Barletta, Segretario Generale della Felsa Cisl Calabria in un comunicato del 2 luglio è stato chiaro: bisogna dirimere la questione. Al più presto. In gioco c’è l’esistenza di ...

“Ma sei vera - non sono allucinazioni?”. Lorella Boccia : in mini bikini è un miracolo della natura : Bella da impazzire e in uno dei luoghi più paradisiaci che madre terra aria mai generato. In luna di miele insieme al neo marito Niccolò Presta, Lorella Boccia condivide su Instagram incantevoli cartoline provenienti da luoghi magici. Come una Venere nata dalle acque, uno degli ultimi post social della conduttrice fa sognare i fan che ‘stropicciano gli occhi’ increduli, di fronte a tanta bellezza. Insomma, le bellezze si raddoppiano. E che sia ...

Il complottista affronta Aldrin : “Bugiardo - non sei mai stato sulla Luna”. Lui lo stende con un pugno : “Sei un codardo, un bugiardo e un ladro. Non sei mai stato sulla Luna“. Per i 50 anni dallo sbarco sul nostro satellite, sta facendo il giro del web il video in cui un complottista, Bart Sibrel, affronta Buzz Aldrin, l’astronauta che nel ’69 mise piede sulla Luna, dopo Neil Armstrong, e che faceva parte della spedizione dell’Apollo 11. Nel filmato, Aldrin reagisce alle parole del provocatore sferrandogli un pugno in ...

TAFIDA RAQEED/ Come Charlie Gard : se non sei utile al Pil arriva la morte di Stato : Cos'hanno a che vedere TAFIDA RAQEED, una bambina di 5 anni in coma, Charlie Gard, Alfie Evans e l'Ordinanza 207 della Corte Costituzionale italiana?

Fondi russi alla Lega - Corrao (M5s) vs Pinotti (Pd) : “Salvini non c’entra. Anche voi prendeste soldi”. “Sei ridicolo” : Bagarre a L’aria che tira (La7) tra la senatrice del Pd, Roberta Pinotti, e l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, sulla vicenda dei Fondi russi alla Lega. Lega, Conte: “Salvini alle Camere su rapporti con russia? Perché no?”. E chiarisce: “Noi per la piena trasparenza” Corrao afferma che ci sia l’interesse ...

non sei tu a decidere : «Non le sarebbe dispiaciuto sedersi tranquillamente per cinque minuti e bersi qualcosa, una tazza di tè o un bicchiere di vino, prima di giocare con i bambini. Ma i bambini stavano già giocando con lei» Helen Phillips, The Need, 2019