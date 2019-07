Mollicone, chiesti 5 rinvii a giudizio

Sono staticinqueper l'omicidio di Serena, la tredicenne di Arce (Frosinone) trovata morta i primi di giugno in un boschetto a pochi km dal suo paese. Lo ha reso noto il procuratore di Cassino, d'Emmanuele. La richiesta è stata depositata per l'ex maresciallo dei CC di Arce Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco,e il maresciallo Quatrale per concorso in omicidio.Per Quatrale si ipotizza anche l'istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi,per l' appuntato Suprano il favoreggiamento.(Di martedì 30 luglio 2019)