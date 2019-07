La Juve beffa l’Inter | c’è l’accordo con Lukaku

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

Juve beffata da un gol capolavoro di Kane. Il Tottenham vince 3-2 in rimonta : Nella prima gara dell’International Champions Cup giocata a Singapore. Spurs avanti con Lamela, nella ripresa reti di Higuain e Ronaldo poi pari di Moura e il colpo di Kane al 93’.

Juventus - esordio amaro in ICC : un gol pazzesco di Kane beffa i bianconeri allo scadere! [FOTO] : L’esordio della Juventus in International Champions Cup è amaro: bianconeri beffati da un gol pazzesco di Harry Kane al 91′, quando ormai le due squadre sembravano indirizzate verso i calci di rigore. Partita a due facce per la prima vera Juve di Sarri: primo tempo in difficoltà e dominato dal Tottenham, secondo più pimpante anche grazie a qualche innesto dalla panchina. Un solo gol nella prima frazione, di Lamela. Sarri fa ...

Gol pazzesco da centrocampo - Harry Kane beffa Szczesny : il Tottenham batte la Juventus allo scadere [VIDEO] : L’incredibile gol di Harry Kane decide Juventus-Tottenham, conclusa 2-3 in favore degli inglesi: Rabiot perde palla a centrocampo e l’attaccante degli Spurs beffa Szczesny con un siluro da metà campo Finale di partita incredibile fra Juventus e Tottenham nell’amichevole valevole per l’International Champions Cup. Tottenham subito in vantaggio con Lamela, pareggio di Higuain e vantaggio di Cristiano Ronaldo nella ripresa. Cinque minuti dopo ...

Juventus - il presunto piano per beffare l'Inter : prendere Lukaku a fine mercato (RUMORS) : La Juventus è partita per la tournée asiatica ed è pronta a misurarsi con gli impegnativi match dell'International Champions Cup, fra cui spicca anche la partita contro l'Inter dell'ex Antonio Conte. Come al solito, però, a tenere banco è il calciomercato, con la società piemontese che da poco ha ufficializzato il colpo De Ligt. Nonostante ciò, la compagine torinese prossimamente potrebbe concludere qualche altra operazione di rilievo, ma nel ...

Juve beffata - Trippier va all'Atletico Madrid. Lukaku escluso dall'amichevole con lo United : Daniele De Rossi (35 anni) è un nuovo giocatore del Boca Juniors: l' ex Roma vola in Argentina con un contratto sino a marzo da circa 800mila euro. Nulla da fare per la Fiorentina che, dopo aver strappato prima il sì di De Rossi e poi incassato il ripensamento, ha atteso invano un mese nella speran

Traorè Juventus - beffata la Fiorentina : Paratici vicino al colpo : Traorè Juventus – Ormai ci siamo, primo colpo di Paratici a centrocampo. Hamed Junior Traorè alla Juventus: il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha anticipato, come rivelato da ‘Sky’, che il giovane centrocampista ivoriano è vicino alla società bianconera. Il 19enne a gennaio era stato annunciato dalla Fiorentina (sarebbe dovuto arrivare in estate) ma l’operazione si è arenata e la Juve ne ha […] More

De Ligt-Juventus - Leonardo prova la beffa : spunta il PSG : De Ligt-Juventus – Leonardo ad un passo dal PSG. L’ex Milan sta per accordarsi con il club transalpino, e come “dote” intenderebbe portare il “SI” del gioiello dell’Ajax De Ligt. De Ligt-Juventus, non si fa! Decisivo il rapporto tra Leonardo e Raiola Sul piatto cifre vicine ai 100 milioni di euro, con i quali i […] More

Eterno Cristiano Ronaldo - tripletta da sogno dello Juventino : il Portogallo vola in finale di Nations League - Svizzera beffata [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...