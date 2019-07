Gli sottrae il cellulare | si accorge che è un modello vecchio torna dal proprietario e

Fonte : baritalianews

(Di martedì 30 luglio 2019) Un ragazzo era seduto su una panchina a Piacenza ai Giardini Margherita . Ad un certo punto gli si è avvicinato un ragazzo maliano che gli ha strappato ildi mano ed è corso via. Quando il ladro si è accorto che ilera di unto indietro e ha picchiato selvaggiamente ildel. Quest’ultimo ha chiamato le forze dell’ordine che hanno raggiunto la vittima e, dopo aver identificato il ladro, lo hanno fermato. Ma questi ha reagito molto violentemente picchiando ferocemente anche i carabinieri. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite ad ammanettarlo e a metterlo nella volante. Il ladro è’ stato processato per direttissima e per lui è stato disposto il divieto di dimora a Piacenza.

MicheleBana : @SilviaLibbra L’adempimento è terribile, sottrae troppo tempo al professionista, e non gli consente di essere perce… - 500Dreams50 : RT @Alfonso1958: Carabiniere ucciso, Salvini: 'Negli Usa pena di morte per gli assassini'. Negli USA chi sottrae -ruba!? - denaro all'erar… - anna_mitica : RT @Alfonso1958: Carabiniere ucciso, Salvini: 'Negli Usa pena di morte per gli assassini'. Negli USA chi sottrae -ruba!? - denaro all'erar… -