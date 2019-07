Cos' è successo la notte in cui è stato ucciso Cerciello Minuto per minuto

Temptation Island - domani la puntata speciale : Cosa è successo alle sei coppie? : Il docu-reality concluderà la sesta edizione con una nuovo appuntamento in onda domani, martedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5.

Ronaldinho ancora nei guai : Cosa è successo al brasiliano : Nuovi guai per l’ex Milan Ronaldinho, il brasiliano secondo il quotidiano “Folha de S. Paulo”, si e’ visto bloccare 57 proprieta’ – 4 delle quali sono state pignorate – dal tribunale del Rio Grande del Sud a causa di una multa non pagata per abuso edilizio da 2,2 milioni di euro. Non è un buon momento per l’ex calciatori che è stato un grande protagonista fuori dal campo ma che adesso deve ...

Il successo degli Auto Chess dimostra ancora una volta che i modder sanno Cosa vogliamo davvero - articolo : Circa 10 anni fa, alla Game Developers Conference di San Francisco, abbiamo assistito alla presentazione di un gioco creato da un team di ex-modder che ha ricevuto qualche finanziamento. Si trattava di un titolo basato su una popolare mod per Warcraft, una strana variante dei giochi di strategia in tempo reale in cui si controllava una sola unità e intorno a cui si è creata una incredibile subcultura di meme e video Eurodance su YouTube. Era un ...

Che Cosa è successo la notte in cui è stato ucciso il carabiniere Cerciello : Il decreto di fermo di Gabriel Christian Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee getta un po' di luce sull'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere accoltellato nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. Giusto un po', però, perché sul delitto, nonostante la confessione di Elder Lee, che ha ammesso di aver colpito a morte il vicebrigadiere, restano tante ombre che solo il proseguire dell'inchiesta potrà dissipare. ...

Formula 1 – Vettel contento ad Hockenheim - ma non mancano i contrattempi : “ecco Cosa è successo” : Sebastian Vettel soddisfatto della prima giornata in pista davanti al suo pubblico ad Hockenheim: le parole del tedesco della Ferrari dopo le prime libere del Gp di Germania Prima giornata in pista nel segno della Ferrari oggi ad Hockenheim: i ferraristi hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere del Gp di Germania, approfittando delle difficoltà delle Mercedes con le elevate temperature odierne. Photo4/LaPresse “Sono ...

Lite Sgarbi-Mughini - volano sedie in diretta. Ma ecco Cosa è successo dopo lo scontro : volano… sedie tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Ospiti il 24 luglio di ‘Stasera Italia’ su Rete 4, i due opinionisti hanno iniziato a litigare sul caso Lega-Russia. “C’è un’indagine che è stata aperta”, afferma Mughini apparentemente calmo. Ma a quel punto Sgarbi sbotta: “Non è un’indagine, è un crimine. Sono indagini politiche di una magistratura corrotta”. Sono quindi volati ...

“È successo ad Antonio Logli mentre lui è in carcere”. Caso Roberta Ragusa - non poteva che essere Così : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Roberta Ragusa e arriva direttamente dal carcere, dove si trova Antonio Logli, marito della vittima e condannato a vent’anni con sentenza definitiva di Cassazione, per l’omicidio della moglie. Il cinquantaseienne si trova attualmente nel carcere Sughere di Livorno, dove dal 11 luglio scorso, praticamente il giorno in cui i giudici hanno confermato la condanna, sconta una pena da cui si proclama ...

Stasera Italia - botte Vittorio Sgarbi-Mughini e stop alla diretta : Cosa è successo durante la pubblicità : Nella puntata di Stasera Italia, andata in onda mercoledì 24 luglio, gli spettatori hanno assistito a una vera e propria rissa sfiorata. Quella tra il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Giampiero Mughini. I due sono stati interrogati dal conduttore di Rete4, Giuseppe Brindisi, sulla que

Finale a sorpresa per le nozze di Amadeus e Giovanna. Cosa è successo durante la festa : L’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo è nato grazie al programma ”L’eredità”, dove lei si esibiva nella famosa ”scossa”. Il conduttore la vide e rimase folgorato. Per lei invece non fu colpo di fulmine: ”La storia non è nata subito, l’ho fatto penare. Pensavo: ‘Mai con un conduttore’. L’amore è sbocciato sotto le telecamere piano piano”. Anche perché lui ci ha messo un bel po’ prima di ...

Terremoto Pozzuoli oggi 24 luglio 2019 : magnitudo e Cos’è successo : Terremoto Pozzuoli oggi 24 luglio 2019: magnitudo e cos’è successo Terremoto Pozzuoli oggi – Pochi giorni fa via abbiamo parlato in questo nostro articolo del Terremoto che ha colpito la Grecia il cui epicentro è stato segnalato a 22 chilometri a nord-ovest della città di Atene. Un forte spavento per una parte popolazione greca ma per fortuna senza gradi danni. oggi è stata la volta di Pozzuoli, in Campania. Terremoto Pozzuoli oggi, ...

Bibbiano bambini : Cos’è successo e le reazioni della politica : Bibbiano bambini: cos’è successo e le reazioni della politica Non c’è tema più caldo e discusso di quello della triste e drammatica vicenda di Bibbiano. Oltre 30 famiglie si sono viste sottrarre indebitamente i loro giovanissimi figli per essere dati in adozione. Proprio la procedura e gli interessi economici che sottendono questa storia incrementano la drammaticità degli eventi. Qui, un’opinione sul dramma dei bambini di ...

Tour de France – Thomas racconta la caduta : “la bici mi ha scaraventato giù - ecco Cosa è successo” : Il corridore del Team Ineos ha raccontato i motivi che hanno causato la sua caduta nel corso della sedicesima tappa del Tour de France La sedicesima tappa del Tour de France non la ricorderà con il sorriso Geraint Thomas, considerando la caduta che lo ha visto protagonista. Il corridore del Team Ineos ha perso il controllo della sua bici, finendo per essere scaraventato a terra in maniera piuttosto dolorosa. Un imprevisto che tuttavia non ...

Irama e Facchinetti ai ferri corti : ecco Cos’è successo tra i due : Irama e Francesco Facchinetti hanno litigato? Il clamoroso retroscena Irama e Francesco Facchinetti hanno litigato? A quanto pare sì, e a darne conferma è stato il settimanale Spy. Difatti il magazine di gossip edito da Mondadori ha rivelato cosa pare sia successo tra il popolare cantautore e il manager, lasciando tutti davvero senza parole. In base alle indiscrezioni raccolte dal magazine pare che il presunto conflitto tra Francesco Facchinetti ...

Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio : ritardo treni - Cos’è successo : Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio: ritardo treni, cos’è successo Un Incendio lungo la ferrovia Roma Firenze ha paralizzato il traffico ferroviario questa mattina presto, lunedì 22 luglio, fin dalle 5 del mattino. Più precisamente è stato sospeso il tratto Rovezzano-Campo di Marte, ma solo a partire dalle 8, e quindi circa 3 ore più tardi, il traffico è ripartito. Sullo stop ci si è subito chiesto quali fossero le cause, e stando ...