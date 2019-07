Catania | va a fare un’immersione ma scompare tra le onde | trovato morto sub disperso

Fonte : fanpage

(Di martedì 30 luglio 2019) È statoPaolo Finocchiaro, il 64enneda ieri nel mare didopo essere uscito aun'immersione. A dare l'allarme è stata la famiglia non vedendolo rincasare. Il cadavere è stato rinvenuto dopo ore di ricerca nel lato est del molo di levante del porto del capoluogo etneo. Forse un malore o un errore di valutazione tra le cause della tragedia.

