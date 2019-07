Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 29 luglio 2019)perinperIlpuò risultare non solo, ma può anche rovinare la carriera di una persona che lavora. È quanto accaduto a un imprenditore napoletano che si è visto pignorare il conto corrente a causa del mancato pagamento di alcune, che però erano già cadute in. A raccontare l’accaduto ci ha pensato l’avvocato che ha preso le sue difese, Angelo Pisani, al Mattino. “Un imprenditore napoletano è stato estromesso dal circuito finanziario a causa di unsul suo conto corrente seguito per recuperare 680 euro diprescritte”.perprescritte: quando èIn seguito ricorderemofunziona e quali sono i termini didelle. L’Avvocato Pisani se l’è presa con Equitalia, “con le sue ipoteche ...