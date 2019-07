AstroLuca | prima passeggiata spaziale assegnata a 2 americani | “Le prossime mi vedranno

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ladella sua missione Beyond è stata già: a uscire saranno i colleghiNick Hagu e Andrew Morgan, ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel suo primo collegamento con i giornalisti dalla StazioneInternazionale, organizzato dall’AgenziaEuropea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “La prossima attività extra-veicolare la faranno Nick e Drew e io mi occuperò della loro vestizione e dell’equipaggiamento“, ha confermato. Parlando poi delle altre passeggiate spaziali previste, Parmitano ha detto: “Alcune di queste miimpegnato, ma nel nostro mondo tutto cambia: non posso dire quante e quali saranno”. A settembrediventerà comandante della Stazione, diventando il primo italiano e il terzo ...

