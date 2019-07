Proteste Hong Kong:23 feriti,11 arresti

Almeno 23 persone sono rimaste ferite,e 11 sono state arrestate nelledi ieri aKon,che erano state vietata dalle autorità.Oltre ai lacrimogeni, la polizia ha usato anche proiettili di gomma contro i manifestanti scesi in strada per protestare contro la legge sull'estradizione,considerata atto di sottomissione alla Cina. In una nota delle ultime ore,la polizia ha definito l'uso della forza "appropriato" mentre Amnesty International ha accusato le forze dell'ordine di "infiammare"la tensione invece che ridurla(Di domenica 28 luglio 2019)