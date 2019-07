Doom 64 in arrivo su PS4 | Xbox One | PC e Nintendo Switch?

Fonte : eurogamer

(Di domenica 28 luglio 2019) Giusto pochi giorni fa la trilogia originale diè approdata su PS4,One, PC eper festeggiare il venticinquesimo anniversario della celebre serie di id Software. Le buone notizie per i fan tuttavia potrebbero non essere finite qui, visto che a quanto pare anche64 a breve potrebbe tornare su console e PC. Poche ore fa, lo storico sparatutto per64 classe 1997 è apparso nei registri del PEGI, il sistema di classificazione europeo che valuta l'eta consigliata per la fruizione dei videogiochi. Come potete notare dall'immagine di seguito, tra le piattaforme di riferimento mancano all'appelloOne e. Tuttavia, come riportato da Gematsu, lo stesso vale anche perI e II, che, come accennato in precedenza, di recente sono stati ri-pubblicati da Bethesda anche su queste due piattaforme. Insomma, l'eventuale ritorno64 ...

