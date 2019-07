Caso Orlandi | nulla di fatto | Reperti precedenti all' 800

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Giuseppe Aloisi L'esito dell'esame morfologico è chiaro: i resti degli ossari appartengono a due secoli fa.di nuovo, dunque, sulNeppure gli ossari rivenuti all'interno del Teutonico contengono le ossa di Emanuela: gli esami hanno certificato come quei resti risalgano a prima dell'ottocento. Non possono essere appartenuti, dunque, alla ragazza scomparsa nel 1983. Il Vaticano, stando a quello che viene riportato anche dall'Adnkronos, ci ha tenuto anche a ribadire come la "collaborazione", quella che la Santa Sede sta mettendo in campo in queste settimane, con tanto di apertura di un'indagine interna, non abbia il valore di una "ammissione di responsabilità". Dalle parti di piazza San Pietro stanno procedendo con l'inchiesta, insomma, persino quando la fonte che consiglia il "come cercare" sembra essere anonima, ma questo non vuol dire riconoscere ...

