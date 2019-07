Fonte : fanpage

(Di sabato 27 luglio 2019) La nave della Guardia costiera "" con 135soccorsi a bordo, èa qualche miglio daldiindi indicazioni precise da parte del ministero dell'Interno sull'eventualedi sbarco. Dopo le parole di Matteo Salvini, che ieri aveva afto che nessuno approderà in Italia se l'Ue non si farà carico delle persone salvate, la situazione resta bloccata.

repubblica : La nave 'Gregoretti' con 135 migranti a bordo è davanti al porto di Catania - simplicissimus : RT @fanpage: La Gregoretti è davanti al porto di Catania con 135 migranti: ferma in mare in attesa dello sbarco - JTurandot : RT @fanpage: La Gregoretti è davanti al porto di Catania con 135 migranti: ferma in mare in attesa dello sbarco -