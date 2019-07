I 25 anni di “Friends” | la sitcom che racconta una generazione ma non conosce età

Fonte : lastampa

(Di sabato 27 luglio 2019) Il 22 settembre 1994 andava in onda su Nbc il primo episodio. Ne seguirono altri 235 suddivisi in dieci stagioni e ancora adesso gli amici continuano ad essere amati dai fan di tutto il mondo

LaStampa : Il 22 settembre 1994 andava in onda su Nbc il primo episodio. Ne seguirono altri 235 suddivisi in dieci stagioni e… - Carmela_oltre : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. E' qui che sono nato - tanti anni fa - casualmente; ma non troppo!! Agnone #ILuoghidelCuore htt… - MaurilioVitto : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening friends. E' qui che sono nato - tanti anni fa - casualmente; ma non troppo!! Agnone #ILuoghidelCuore htt… -