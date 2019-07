Usa | Pil secondo trimestre +2 | 1% | meglio attese

Farmaci : in Usa 76 miliardi di pillole antidolorifiche vendute dal 2006 al 2012 : Le maggiori compagnie farmaceutiche americane hanno ‘inondato’ gli Stati Uniti con 76 miliardi di pillole di ossicodone e idrocodone dal 2006 al 2012. E’ l’abnorme cifra che emerge dalla più grande azione civile nella storia d’Oltreoceano, in corso a Cleveland e intentata da oltre 2.000 città e contee, riporta il ‘Washington Post’. Le informazioni, precedentemente non divulgate, provengono da un database ...

MotoGp – La strategia Honda e l’incidente caUsato da Lorenzo - Puig ammette : “chiedo scUsa a tutti i piloti e i loro team” : A tutto Puig: dalla strategia di Marc Marquez all’incidente causato da Jorge Lorenzo al Montmelò, le parole del team manager Honda E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019, vinto da un ottimo Marc Marquez, che ha approfittato della maxi caduta causata da Jorge Lorenzo per trionfare e aumentare il suo vantaggio in classifica piloti. Un ottimo risultato per il campione del mondo che adesso si trova a 37 lunghezze da ...

MotoGp – Valentino Rossi amareggiato - Vinales imbufalito : le reazioni dei piloti Yamaha ai box dopo l’incidente caUsato da Lorenzo [VIDEO] : Valentino Rossi deluso e dispiaciuto, Maverick Vinales non nasconde tutta la sua ira: le reazioni dei piloti Yamaha dopo la caduta causata da Lorenzo a Barcellona E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Catalunay 2019: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico, sul circuito del Montmelò, aiutato però anche dal maxi incidente causato da Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Honda ha ‘atterrato’ in un colpo ...

Usa - identificato pilota elicottero : 1.05 E' stato identificato in Tim McCormack il pilota dell'elicottero morto nello schianto a New York. Lo sostiene la Cnn, citando fonti delle forze dell'ordine e precisando che la famiglia è stata informata.

Fmi - Lagarde : “Le tensioni dei dazi Usa-Cina minacciano Pil globale in calo dello 0 - 5% nel 2020” : Per Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), in un quadro che vede “l’economia globale mostrare segni di stabilizzazione” e nel quale “si prevede che la crescita si rafforzi” la “strada da percorrere rimane precaria e soggetta a diversi rischi al ribasso”. Lagard lo ha affermato a conclusione del G20 dei minis...

G20 di Fukuoka : “Crescita resta bassa”. Lagarde : “Minacciata da dazi Usa-Cina - ridurranno Pil globale 2020 dello 0 - 5%” : “La crescita resta bassa”, viste le previsioni di aumento moderato del Pil globale sia per il 2019 che per il 2020 e “i rischi restano orientati verso il basso”. Il comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka conferma la situazione di difficoltà dell’economia mondiale e rimarca la preoccupazione per “le tensioni commerciali e geopolitiche” che si “sono intensificate”. Un concetto ...

Quando è meglio non Usare la pillola anticoncezionale : Sono sempre più numerose le ragazze tra i 12 e i 15 anni che fanno ricorso alla pillola ed ad altri metodi contraccettivi ormonali, non appena fa la sua comparsa il ciclo mestruale, un momento fondamentale nella vita sessuale di una donna, in quanto segna l’inizio della fertilità ossia la produzione di ormoni femminili. Una vera e propria moda, quindi, ma che – attenzione! – comporta non pochi rischi per la salute. La pillola ...

DIARIO Usa/ Se i democratici si fanno "incantare" dal Pil - Trump ha già vinto : Le elezioni americane sia avvicinano. L'economia è tema dominante, ma è su questo che si gioca la sfida tra Trump e gli sfidanti: in testa Joe Biden

Strani avvistamenti! UFO nei cieli degli Usa - i piloti della Marina americana confermano : piloti della Marina militare statunitense hanno affermato di aver avvistato numerosi UFO sopra i cieli della costa orientale tra il 2014 e il 2015. Gli oggetti, che apparivano e sparivano misteriosamente, riuscivano a raggiungere circa 10mila metri di quota, come un aereo di linea, ma potevano accelerare a velocità supersoniche all'istante, cambiare direzione e arrestarsi di colpo. Sono manovre che avrebbero ucciso qualsiasi equipaggio ...

Epilessia e autismo - scoperta nuova caUsa da italiani e Premio Nobel : speranze per i bimbi : Gli scienziati del Gaslini di Genova con la collaborazione del Premio Nobel per la Medicina James Rothman hanno trovato una nuova causa genetica dell'autismo e dell'Epilessia infantile resistente ai farmaci. Questa identificazione è importante poiché permette di capire meglio l'evoluzione della malattia e offre speranze di trattamenti più efficaci.