Lino Guanciale furioso | “Voglio denunciarlo pubblicamente!” Lo sfogo

(Di venerdì 26 luglio 2019)e la nuova fidanzata Antonella: “Siamo stati vittime di bullismo”è uno degli attori più amati d’Italia, grazie a fiction di grandissimo successo andate in onda su Rai1 che lo hanno reso un sex symbol. L’attore, in un’intervista su DiPiùTV, ha voluto denunciare una cosa che l’ha visto coinvolto qualche settimana fa. L’attore, in occasione della Giornata mondiale del bacio, ha voluto condividere un tenero scatto con la sua fidanzata Antonella sui social. È bastato questo per far scatenare commenti negativi e offensivi verso la ragazza da parte di alcuni commentatori.ha deciso di denunciare tutto pubblicamente dicendo: “Mai come oggi riesco a mettermi nei panni di tutti coloro che subiscono il bullismo: la persecuzione sui social da parte di persone che non si rendono conto che ciò che scrivono ha ...

