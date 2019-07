Genoa | Biglia potrebbe scavalcare Lucas Silva | ora l' argentino deve decidere il suo futuro

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019)è l'ultima matta tentazione di Enrico Preziosi. Portare l'alsarebbe un vero e proprio colpo di mercato, anche se il classe 1986 allo stato attuale non sembra più brillante come qualche stagione fa. Eppure il suo profilo carismatico, la sua intelligenza tattica ed una tecnica invidiabile stanno facendo gola al Grifone., ilci prova sotto traccia Così il presidente rossoblu ha deciso di fare un tentativo sotto traccia, consapevole delle difficoltà di una trattativa che rischia di bloccarsi sul nascere sedovesse restare arroccato sulle cifre contrattuali per lui abituali. Quello dello stipendio è infatti il primo paletto da risolvere per avvicinare il centrocampista al, dal momento che i 3,5 milioni di euro annuali percepiti dall'ex Lazio sono inavvicinabili per i rossoblu. Per ora dunque non si può parlare di vera e propria ...

StadioSport : Calciomercato Milan: Southampton e Marsiglia su André Silva. Biglia piace al Genoa, 3 club su Maldini jr -… - milansette : Genoa, spunta l'idea Biglia per il centrocampo - primocanale : Genoa, la voglia matta di un regista: spunta pure Lucas Biglia -