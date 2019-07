Concorso docenti 2016 | gli idonei continuano a farsi sentire

Concorso straordinario docenti : prova orale non selettiva - priorità agli anni di servizio : Sono in attesa, in questi giorni, i docenti precari con esperienza pluriennale nel mondo della scuola, in quanto è in arrivo il decreto che stabilirà le norme del Concorso straordinario docenti e dei Pas (percorsi abilitanti speciali). È utile ricordare che per accedere al Concorso straordinario docenti è necessario aver prestato tre anni di servizio negli ultimi otto anni nella scuola statale, uno dei quali deve essere necessariamente nella ...

PAS e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...

Concorso straordinario docenti : prova scritta selettiva per immettersi in ruolo : Si è parlato, nei giorni precedenti, del provvedimento d’urgenza richiesto da Ministro Bussetti per accelerare le procedure dei concorsi scuola 2019. Al momento tale provvedimento è nelle mani del Consiglio dei Ministri, che sta vagliando e valutando il decreto. In particolare Bussetti ha richiesto tale provvedimento, sia per la stabilizzazione dei docenti precari, sia perché si avvicina un nuovo anno scolastico, per il quale è previsto un vero ...

PAS e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Come partecipare : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per il Concorso ...

Concorso straordinario e PAS docenti 36 mesi di servizio : i tempi rallentano : Un comunicato stampa dell’Associazione docenti MSA a proposito del Concorso straordinario e sui PAS abilitanti per i docenti con 36 mesi di servizio. Secondo MSA “I tempi rallentano’ per i docenti precari con 36 mesi di servizio, in attesa dei bandi per il Concorso straordinario e per i PAS A seguito dell’intesa tra Governo e principali sindacati, tutti si aspettavano di vedere all’interno del Decreto Crescita la modifica del ...

Concorso docenti 2016 : Conavincos plaude alla proposta di Lucia Azzolina : Continua la strada, finora tortuosa, dei vincitori del Concorso docenti 2016. Conavincos (Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016) ha comunicato la propria approvazione circa l’iniziativa dell’onorevole Lucia Azzolina di voler presentare al Ministro dell’Istruzione Marco Bossetti un’interrogazione riguardante l’utilizzo dei posti resi disponibili da Quota 100. I vincitori di ogni Concorso hanno ...

IDONEI Concorso docenti 2016 : Appello urgente ai sindacati ed al Ministro dell’Istruzione - dell’Università e della Ricerca : COMUNICATO CONGIUNTO DEL GRUPPO “TUTELA PER GLI IDONEI CONCORSO 2016 INFANZIA E PRIMARIA” E DEL “COMITATO IDONEI FANTASMA SECONDARIA CONCORSO 2016” Al sig. Ministro dell’Istruzione dr. Marco Bussetti Alle organizzazioni sindacali: UIL Scuola FLC CGIL CISL GILDA UNAMS SNALS CONFSAL ANIEF Egregi, in questo particolare momento storico e politico che vive il mondo della scuola, a nome di tutti gli IDONEI aderenti al Gruppo e al ...

Immissioni in ruolo da Concorso riservato ai docenti abilitati - i posti per regione : Come da programma si sono concluse le operazioni di mobilità. Il Ministero ha pubblicato le disponibilità dei posti residui dopo i trasferimenti. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado si trattava di un evento molto atteso. Ricordiamo che in molte regioni le graduatorie di merito devono ancora essere pubblicate. In diversi altri casi mancano ancora le commissioni esaminatrici. A breve è atteso un intervento dei sindacati per ...

Docenti : continua l’ ‘odissea’ degli idonei al Concorso 2016 : Il concorso a cattedra per Docenti di Infanzia e Primaria 2016 passerà alla storia, non soltanto perché si è trattato di un procedimento severo e selettivo, ma anche perché molti candidati hanno dovuto superare innumerevoli sforzi, con il rischio di vedere annullate le loro fatiche. Tali (o simili) sono le dichiarazioni poste in un recente comunicato reso noto dal COIFS 2016 (Comitato idonei fantasma secondaria concorso Docenti 2016) e dal ...

Concorso Scuola Secondaria 2019 - tutte le informazioni per partecipare. Nuove possibilità per docenti tre anni servizio : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...

Concorso docenti - Pittoni : 'Abilitazione accessibile a tutti gli aspiranti' : Il senatore della commissione cultura, Mario Pittoni, ha rilasciato nelle ultime ore delle dichiarazioni al convegno Mida, organizzato per discutere del reclutamento docenti e anche di nuove proposte per la terza fascia delle graduatorie di istituto. Il senatore ha, in primis, confermato che ci sarà il tanto atteso Pas (percorso abilitativo speciale) così com’era successo nel 2013 quando migliaia di docenti si erano stabilizzati grazie a tale ...

Concorso scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...