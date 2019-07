Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Violazione del diritto alla vita e del giusto processo. Su questi due punti dovrà esprimersi la Corte Europea dei diritti dell’Uomo che haildella famiglia dicontro la sentenza di Cassazione che ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la sua morte dopo essere stati condannati nei precedenti gradi di giudizio. “Il fatto non costituisce reato”, avevano detto nel novembre 2018 i giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione. Una sentenza clamorosa che aveva scatenato tantissime reazioni e che ha portato a presentare unlo scorso giugno proprio alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo., ex calciatore, è morto a Firenze la notte del 3 marzo 2014, durante un fermo dei carabinieri. È morto chiedendo aiuto in preda a una crisi di panico. Urlava “sto morendo” mentre i carabinieri ...

ilfattoblog : Riccardo Magherini, ammesso il ricorso a Strasburgo. Un risultato di tutti noi - TutteLeNotizie : Riccardo Magherini, ammesso il ricorso a Strasburgo. Un risultato di tutti noi - Cascavel47 : Riccardo Magherini, ammesso il ricorso a Strasburgo. Un risultato di tutti noi -