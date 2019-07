Repubblica | De Laurentiis offre 7 milioni a Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2019) Juve sempre in vantaggio per, ma il Napoli c’è. Secondo l’edizione milanese dici sarebbero anche le cifre proposte a Wanda Nara Nelle scorse settimane gli avrebbe (anche se lo nega) promesso un contratto da 7netti a stagione. Il vantaggio del Napoli sarebbe la certezza per l’argentino di avere un ruolo di primo piano, non essendoci l’affollamento di reparto che hanno invece i bianconeri e soprattutto la concorrenza di Cristiano Ronaldo. Gli azzurri potrebbero addirittura pensare di fare ancora più posto a Mauro, qualora arrivasse, cedendo anche Milik per cui si è fatto avanti il Betis. Quello che è certo, secondo, è che nessuno ha ancora presentato offerte all’Inter che non vuole svendere. L'articolo: DeilNapolista.

