Jackie | trama | cast e curiosità del biopic su Jacqueline Kennedy con Natalie Portman

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 25 luglio 2019) Unche racconta una delle donne più amate del 900: questo è, film del 2016 – ma uscito in Italia l’anno dopo – che racconta la vita di, poi diventata anche Onassis, a cavallo del crudo omicidio di JFK, il suo amatissimo marito. Un’icona dello stile e, più in generale, un’icona americana portata su schermo da una delle attrici più brave della sua generazione, un’ispiratissimaviene trasmesso su Rai3 dalle 21.15 giovedì 25 luglio.: trailerElegante, piena di stile ed imperscrutabile,divenne immediatamente un’icona in tutto il mondo, una delle donne più famose di tutti i tempi. Il suo gusto nella moda, negli arredi e nelle arti fu per molti un modello da imitare. Poi, il 22 novembre 1963, durante un viaggio a Dallas per la sua campagna elettorale, ...

