Incendi tra Napoli e Pozzuoli | allarme nell’oasi degli Astroni

Brescia - Incendia bus poi pesta e morde agenti : ricercato straniero : Federico Garau L'uomo ha dato alle fiamme un mezzo pubblico posteggiato nell'area della stazione ferroviaria. Sorpreso da due poliziotti, li ha pestati con violenza ed è riuscito a metterli fuori combattimento, sparendo poi nel nulla Scoperto da due agenti della polfer di Brescia dopo aver appiccato un incendio ad un autobus posteggiato nell'area della stazione ferroviaria, li pesta e li morde riuscendo a guadagnarsi una via di ...

Incendi in Sardegna : domani un’altra giornata ad alto rischio : domani, a causa delle alte temperature, sarà una nuova giornata ad alto rischio Incendi in Sardegna: la direzione generale della Protezione civile regionale ha previsto per la zona di Cagliari un codice “arancione”, che corrisponde a un’attenzione rinforzata dell’apparato antIncendi e una rapida mobilitazione dei mezzi aerei in caso di necessità. L'articolo Incendi in Sardegna: domani un’altra giornata ad alto ...

Treni - Incendio tratta Roma-Firenze : si segue la pista anarchica : Un brutto incendio, di natura dolosa, si è verificato questa mattina nei pressi di Rovezzano, sulla tratta ferroviaria Roma - Firenze, dove è andata a fuoco una cabina dell'alta velocità. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dagli inquirenti, l'incendio potrebbe essere stato appiccato da alcuni esponenti anarchici: il gesto potrebbe sarebbe collegato da alcuni importanti eventi che si dovevano tenere in giornata nel capoluogo toscano, in ...

Treni - traffico in tilt da nord a sud a causa di un Incendio in provincia di Firenze : Dalle ore 5:40 di questa mattina i pendolari e i viaggiatori che stanno percorrendo le linee ferroviarie Milano-Napoli e Roma-Firenze stanno facendo i conti con numerosi disagi, dovuti principalmente ad un incendio che si è verificato in una cabina dell'alta velocità tra Rovezzano e Campo di Marte, in provincia di Firenze. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il rogo sarebbe di natura dolosa. Il quotidiano Repubblica riferisce che ...

