Fisco | Di Maio | taglio cuneo a chi assume a tempo indeterminato | +4 mld imprese

Fisco : al tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Conte difende il governo : «Non vivacchio - siamo al lavoro su Fisco e autonomie» Di Maio e Salvini - dialogo dopo i veleni : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Fisco : commercialisti Milano - ‘su bollo auto bene Di Maio ma piano coerente’ : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – I commercialisti di Milano sono d’accordo con la proposta del ministro Luigi Di Maio di ridurre in maniera consistente o abolire il bollo auto entro la fine dell’anno. “Siamo favorevoli agli incentivi come strumenti di indirizzo dei consumi, così come qualsiasi iniziativa volta ad alleggerire i cittadini dalla pressione fiscale. Auspichiamo però che anche questo progetto si inserisca in ...

Fisco : Di Maio - ‘ok flat tax ma no scherzi a italiani’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Sulla flat Tax non solo è sì, ma facciamola anche prima di settembre se il piano della Lega è già pronto. Basta che aiuti le famiglie normali e non si facciano scherzetti agli italiani. Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Fisco: Di Maio, ‘ok flat tax ma no scherzi a ...

Fisco : Di Maio - ‘né condoni né tasse su cassette sicurezza - evasori in carcere’ : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Anche oggi sento qualcuno parlare di condoni e di voler tassare le cassette di sicurezza. Primo: nessun condono col MoVimento 5 Stelle! Secondo: noi ai grandi evasori e ai delinquenti non facciamo regali, li mandiamo in carcere!”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, postando una foto che lo ritrae di schiena mentre entra in ufficio a Palazzo Chigi.L'articolo Fisco: Di Maio, ...

Ue : «Giustificata procedura per debito» Di Maio : «Quota 100 non si tocca» Fisco e pensioni : le 5 richieste Ue all’Italia : La Commissione europea compie il primo passo formale per l’avvio della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia: «Le ultime misure prese dal governo capovolgono gli effetti positivi degli interventi passati»