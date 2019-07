Claudio Lotito | «Io sindaco di Roma? Mi metto a disposizione»

Per Alitalia presentate offerte da Atlantia - Toto - Claudio Lotito e Avianca : Oltre a Ferrovie dello Stato, Mef (Ministero economia e finanza) e Delta hanno presentato la loro offerta per Alitalia anche Atlantia, il gruppo Toto, l'azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, German Efromovich e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Le proposte, secondo quanto si apprende, arrivate a Mediobanca saranno valutate stanotte sotto il profilo industriale e finanziario e domani approderanno al Cda ...

