VMAs 2019 | tutte le nomination | appuntamento per il 26 agosto su MTV

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 24 luglio 2019) VMA, ledei Video Music Awards, in onda luned’ 26su MTV. Arianna Grande e Taylor Swift le più nominate con 10.Proprio verso la fine dell’estate, il 26per essere precisi, andrà in onda l’annualecon i VMA. L’andrà in onda live dal Prudential Center Newark di New York in tutti i canali MTV di 180 paesi del mondo.MTV ha annunciato ledei VMAche anche quest’anno includono artisti che contribuiscono sempre di più a dare rilevanza al mondo della musica. Ariana Grande e Taylor Swift sono tra le più nominate. A queste si aggiungono Billie Eilish e Lil Nas X, nominati per la prima volta.In Italia i VMA andranno in onda in diretta lunedì 26alle 2:00 del mattino, e in versione sottotitolata anche martedì 27dalle 21:00Come si votaA partire da oggi fino a giovedì ...

