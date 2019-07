Napoli | trova la moglie in casa con l' amante | marito accoltella entrambi | sono vivi

Coppa Italia - sorteggiato il tabellone : Juve e Napoli potrebbero trovarsi in finale : sorteggiato il tabellone di Coppa Italia 2019-2020, primo turno fissato per il 4 agosto, atto finale il 13 maggio. Le prime otto teste di serie (Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Milan, Roma, Torino e Lazio) entreranno in gioco solo a gennaio con gli ottavi di finale. Mentre le altre squadre della massima serie entreranno in gioco il turno precedente. Tutte le gare dal primo turno eliminatorio fino ai quarti di finale di Coppa Italia, si ...

Notte di terrore nel cuore di Napoli : doppia stesa di camorra - ritrovati bossoli davanti alla chiesa : Si torna a sparare nel cuore della Sanità, teatro dell'ennesima stesa notturna a Napoli. Stamattina sono stati rinvenuti dalla polizia di Stato sei bossoli calibro 9x21, di cui uno...

Dalla Turchia – Elmas-Napoli - accordo trovato : annuncio entro le prossime 48 ore : Elmas-Napoli, annuncio nelle prossime 48 ore Elif Elmas sempre più vicino al Napoli. Il portale turco Hurriyet, riporta che l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 16 milioni più due di bonus. Stando a quanto si legge, l’annuncio potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore. Se confermate quelle cifre, Elmas diventerebbe il calciatore macedone più pagato nella storia del calcio. Leggi anche Alvino rivela: “Non solo James ...

Gazzetta : Elmas-Napoli - accordo trovato con il Fenerbahce : Pochi dettagli per definire l’acquisto di Elmas dal Fenerbahce, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, in linea con quanto riportato ieri da Gianluca Di Marzio a Sky. accordo con il Fenerbahce, mancano i dettagli accordo trovato con il club turco per 15 milioni più 3 di bouns legati al rendimento, è prevista una trasferta di Giuntoli tra domani e martedì per chiudere definitivamente. La speranza è quella di portare l centrocampista ...

Ceccarini : “James Rodriguez al Napoli - trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” : Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” James Rodriguez al Napoli. Niccolò Ceccarini scrive sulla trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il fantasista colombiano. Un affare che sembra in dirittura d’ arrivo, il collega ne dà notizia nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche ...

Manolas ha già trovato casa a Napoli : il difensore avrà un vicino d’eccezione. Il retroscena : Manolas ha già trovato casa a Napoli: il difensore avrà un vicino d’eccezione Manolas ha già trovato casa a Napoli: il difensore avrà un vicino d’eccezione. L’ operazione è in dirittura d’ arrivo, presto il difensore si trasferirà in azzurro. Quindi sarebbe già partita la ricerca di un un appartamento nel capoluogo partenopeo e, stando a quanto si apprende dall’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello ...

SKY – Manolas al Napoli - club a lavoro per trovare l’accordo : spunta il giorno della possibile chiusura : SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura. Ore decisive per il trasferimento del difensore greco alla corte di Carlo Ancelotti. In uscita Amadou Diawara che dovrebbe accasarsi al club giallorosso. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio scrive ...

Napoli-Bennancer - affare sfumato : il Genoa ha trovato un’intesa di massima - due le contropartite : Sfuma l’obiettivo del Napoli Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, il presidente Enrico Preziosi ha incontrato la dirigenza e il nuovo tecnico a Forte dei Marmi per iniziare a programmare. Andreazzoli non vuole perdere Bennacer e Caputo dell’Empoli per i quali ci sarebbe un’intesa di massima. Come contropartite andrebbero in Toscana Asencio e Candela. Lo riporta Il Secolo XIX Leggi ...

SKY – Napoli-Zapata - accordo trovato - ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… : SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. Valzer di punte per l’ attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull’ ex ...

Trovato l’accordo tra Almendra e Napoli. C’è solo un piccolo problema di tasse : Secondo Raffaele Auriemma l’operazione del Napoli per portare Almendra nella squadra di Ancelotti è già conclusa. Si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli in vista della firma del diciannovenne del Boca Juniors. Lo ha dichiarato durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, su Radio Marte. L’accordo sulla cifra è stato raggiunto, c’è solo da risolvere un problema legato alla tassazione: dal momento che ...

Si trova senza portafogli e valigia! Turisti in balìa degli scippatori a Napoli : Il video postato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Un gioco di prestigio davvero notevole e tre persone riescono a rubare portafogli e valigia al turista. I fatti sono successi nei pressi della centralissima corso Umberto, nel centro di Napoli. Nel video, ripreso dalle telecamere di sicurezza e pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francescco Emilio Borrelli, è ...

