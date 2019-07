Moggi | “Zamparini mi accusava di manipolare gli arbitri | ma io lo fregai”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il tempo è galantuomo, scrive Lucianonella sua rubrica su Libero, “Il pallone di Luciano”. Stanno passando lungo il fiume, chi prima o chi dopo, tutti “quelli che hanno utilizzato Calciopoli per vestire l’abito di persone per bene, lungi dal contravvenire alle leggi che regolano lo sport calcistico, almeno cosi dicevano”. Pensavano di poter coprire le proprie malefatte, di non correre rischi. Si consideravano al di sopra di ogni sospetto e credevano di poter fare tutto ciò che volevano: bastava parlar male delle “vittime” di Calciopoli, “rafforzando il teorema di quei magistrati di allora, messi sotto processo adesso addirittura dai propri colleghi”.spiega che si riferisce a Palamara, “uno dei grandi celebratori di Calciopoli (processo alla Gea)” “che, a quanto si legge, sembrerebbe aver amministrato la ...

