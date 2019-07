Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Durante un recente AMA tenutosi su Reddit, il director of product diAndrey Doronichev ha risposto ad alcune interessanti domande riguardo la nuova piattaforma pensata per il gaming in streaming targata Google.Ad un certo punto il dirigente ha speso qualche parola circa l'ipotetica possibilità di poter utilizzare i nostri giochi acquistati su, sfruttando però le potenzialità offerte da Google. Naturalmente se questo venisse confermato sarebbe un gran colpo per il colosso di Mountain View, che amplierebbe di molto il bacino di utenti potenzialmente interessati al prodotto:"Ottima domanda! Il mio PR mi ucciderà... Precisiamo che siamo sempre alla ricerca di nuove opzioni per rendereun posto migliore per i giocatori." - ha dichiarato Doronichev.Leggi altro...

Eurogamer_it : In futuro potremmo avere una collaborazione tra #Stadia e #Steam - serietvforever : RT @Jasmadm97: Alberto su Giordana: 'E' una grandissima artista - sottolinea - e in sei mesi qua siamo cresciuti insieme ed è nata un'amici… - gazzeIIa : oddioebdkKDBA i’m ??_________?? non me lo aspettavo proprio tysm bub, spero che potremmo interagire di più in futuro… -