Concorsi Cri e Cnr | invio candidature entro agosto

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Al momento la Croce Rossa Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche ricercano con un contratto a tempo indeterminato e determinato ulteriori profili professionali e specializzati, da inserire mediante le proprie strutture situate sul territorio italiano. Posizioni Cri aperte adLa Cri seleziona con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato della durata di dodici mesi nuovo personale con la mansione di officer trattamento giuridico e officer trattamento economico per l'ambito delle risorse umane, junior officer per l'area programmi giovani, direzione giovani e volontariato, da assegnare presso la sede occupazionale di Roma (Lazio). Per partecipare a tale procedura selettiva i concorrenti devono essere in possesso dei corrispettivi titoli universitari e requisiti: laurea triennale in materie giuridico-economiche; laurea specialistica e/o master ...

