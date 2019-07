Sudcorea spara a bombardiere russo

La Corea del Sud ha alzato i propri caccia eto colpi di avvertimento contro un aereo militareentrato per due volte nel suo spazio aereo. Lo riferiscono funzionari militari di Seul E' la prima volta che un aereo militare,identificato come un, viola lo spazio aereo sud-coreano,anche se mezzi aerei russi avevano occasionalmente violato la zona restandovi per circa 30 minuti. Il jetha sorvolato lo spazio aereo a est della,presso le isole Dokdo,contese col Giappone,ogni volta per circa 3 minuti.(Di martedì 23 luglio 2019)