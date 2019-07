Se non ne fa una a settimana Renzi non sa che fare? Adesso sfotte Enrico

Tour de France 2019 - Caleb Ewan : “non ero in una situazione ideale - ma alla fine è andata come speravo” : C’era da aspettarselo, e alla fine è arrivata la tanto bramata doppietta. Magari non sarà stato finora il velocista più forte di tutti, quello imbattibile, ma comunque sia è il primo sprinter a riuscire a centrare due vittorie in questo Tour de France 2019. Quella di Caleb Ewan è stata una volata veramente magistrale, insomma, oggi non ha avuto rivali; la sua condizione è cresciuta tappa dopo tappa confermando quanto fatto di buono già al ...

Renzi lancia la Maratona Mentana : "Se Enrico non fa una diretta a settimana sta male" : Torna la Maratona Mentana e ad annunciarla è nientemeno che Matteo Renzi. Accade martedì mattina ad Omnibus, dove l’ex premier viene intervistato da Gaia Tortora.In chiusura di puntata dovrebbe essere proprio la conduttrice a informare il pubblico della puntata speciale del TgLa7 – dedicata all’intervento in Senato di Giuseppe Conte in merito alla vicenda Russiagate – ma viene bruciata sul tempo dal senatore Pd.prosegui la letturaRenzi lancia ...

Giulia De Lellis - la sorella lancia una frecciatina a Damante : 'Iannone? Il mio preferito' : La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele. I due al momento sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate: da quando sono usciti allo scoperto sono inseparabili ed in poco tempo, tra dediche romantiche e messaggi al miele hanno fatto ricredere anche i più scettici. Sono molti i vip che da quando è esploso il gossip, hanno espresso un giudizio sulla neo coppia. Tra questi è arrivata anche l'opinione della sorella ...

Watchers è un particolare Battle Royale il cui gioco non finisce una volta uccisi dagli avversari : Il panorama dei Battle Royale è in continuo sviluppo, ma molto spesso alcuni giochi risultano un mero clone di titoli ormai famosissimi come ad esempio PUBG e Fortnite. Detto questo c'è ancora spazio per l'innovazione ed è bello vedere titoli come Watchers proporre gameplay particolari.Watchers è un Battle Royale con la prospettiva verso l'alto e si differenzia dagli altri titoli proprio perché il gioco non finisce una volta che si viene uccisi. ...

Salvini a Bibbiano : “Perché tribunali dei minori non vanno nei campi rom a portare via quei bambini? Con famiglie italiane sono implacabili” : “Ogni volta che vado a visitare i campi rom da ministro mi chiedo perché i tribunali dei minori non vanno non vanno a portare via quei bimbi”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Bibbiano, cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. Discorso in cui Salvini non perde occasione per citare rom e migranti, i cavalli di battaglia della Lega. “Mi ...

Mondiali nuoto 2019 – non solo Horton! Ancora una protesta anti-Yang : niente foto e stretta di mano per Scott - il cinese si infuria [VIDEO] : Duncan Scott si rifiuta di stringere la mano a Sun Yang e di farsi fotografare insieme a lui durante la cerimonia di premiazione dei 200 stile libero, il cinese non nasconde la sua rabbia sul podio Continuano a Gwangju le proteste anti-Yang: dopo il gesto di due giorni fa di Mack Horton, che si è rifiutato di salire sul podio durante la premiazione dei 400 stile libero, oggi è stato Duncan Scott a protestare durante la cerimonia dei 200 ...

Visconti : emergenza non è risolta - solo una ‘romanella’ : Roma – “Una menzogna confezionata bene e venduta anche meglio dai soliti impostori di 5 Stelle e Pd, affermare con teatrale convinzione che in citta’ l’emergenza rifiuti sia stata risolta. Gli interventi dei giorni scorsi, subito dopo la tardiva discesa in campo del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, hanno consistito piuttosto in un’attivita’ massiccia e maldistribuita di sgrosso dei cassoni ...

George Clooney avrebbe una figlia segreta : lettera anonima recapitata a Laglio (RUMORS) : A George Clooney spunta una figlia segreta, con una lettera anonima fatta recapitare nella lussuosa villa sul lago di Como, di proprietà dell'attore. Una missiva enigmatica eppure lapalissiana che svelerebbe una paternità di George Clooney, ben prima dei due gemelli avuti dopo matrimonio con Amal Alamuddin. Spunta la figlia segreta di George Clooney, la doccia fredda sul lago di Como Una doccia fredda nella torrida estate italiana per George ...

Loredana Lecciso : "Con Al Bano oggi siamo una bella realtà. Romina? non ho mai litigato con lei" : Nella lunga intervista concessa a il Fatto Quotidiano, Loredana Lecciso si confessa su molteplici fronti che hanno caratterizzato e cambiato la sua vita. Trasversalmente si passa dalla famiglia all'infanzia, gli ostacoli che l'hanno messa in difficoltà, il lavoro ma soprattutto l'amore.Spesso sulla bocca di tanti per la sua notorietà venuta fuori soprattutto a cavallo tra il 2004 e il 2005 fra sgambettate e fatti di gossip non ha mai ...

Francesca De Andrè scrive una lettera a Gennaro non ti deluderò : Francesca De Andrè scrive una lunga lettera a Gennaro Lillio: “Caro Gennaro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello 2019 siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality”, “Io però sono già convinta del nostro amore – ha scritto in una lettera pubblicata dal settimanale “DiPiù” – anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è ...

Sarri : 'Juve-Inter non sarà una partita come le altre' : La Juventus in questo periodo si trova in Asia per la tournée estiva. Dopo la tappa a Singapore per la prima amichevole contro il Tottenham, la squadra si è spostata in Cina in vista della gara contro l'Inter, in programma domani alle 13:30 ora italiana. Maurizio Sarri, intervenuto insieme a Szczesny alla conferenza della vigilia, ha presentato il match ricordando che le partite contro i nerazzurri non sono mai banali, e ha espresso le sue ...

Facebook - una falla in Messenger Kids permetteva ai minori di chattare con adulti non autorizzati : Facebook è di nuovo alle prese con problemi di sicurezza e privacy, e questa volta ad essere a rischio sono i minori. Non i minorenni, i minori di 13 anni, che l’azienda di Zuckerberg avrebbe dovuto tutelare “in maniera particolare” con Messenger Kids. Una falla non meglio precisata ha permesso di chattare con adulti non autorizzati, partecipando ai gruppi. Dimostrando ancora una volta scarsa trasparenza, Facebook non ha emesso ...

Dolunay - trame al 2 agosto : l'Aslan non perdona la Piran - Hakan furioso con la moglie : Sono in numerosi coloro che seguono le avventure del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 l’ultima settimana di luglio 2019, dicono che il rapporto tra Ferit Aslan e Nazli Piran entrerà in crisi a causa della gelosia di Deniz. Il ricco imprenditore non appena verrà a conoscenza tramite il musicista che la cuoca sapeva che sua sorella Asuman è colei che ha ...

Caso Mayorga - Cristiano Ronaldo prosciolto. L'accusa di stupro non sussiste : "Nessuna prova certa" : Finisce in una bolla di sapone il Caso del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga. Esattamente dieci anni dopo, le accuse contro il portoghese cadono e, a quanto pare, non perché sia stato raggiunto un (altro) accordo extragiudiziale quanto perché la giustizia americana ha