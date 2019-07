Sciopero trasporti domani e 26 luglio

Fermo, per una protesta nazionale, il settore dei, per la protesta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilcontro l'"immobilismo" del governo e per la vertenza Alitalia. Lointeresserà tutti i settori: il trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, trasporto marittimo e porti, le autostrade, i taxi, l'autonoleggio. Una seconda giornata di agitazione venerdì 26: si ferma 4 ore il trasporto aereo (esclusi i controllori di volo Enav). Incontro al Mit,il ministro Toninelli chiede rinvio(Di martedì 23 luglio 2019)