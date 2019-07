Mosca: mai violato spazio aereo Seul

Dopo la protesta formale diper la violazione dellosudcoreano,arriva la versione russa Nella ricostruzione di, il volo dei caccia russi era "programmato" e i piloti "non hanno deviato dalla rotta programmata": erano a "più di 25km dalle isole di Dodko" e "non hannolosudcoreano". Secondo la Russia, 2 F-16 sudcoreani hanno effettuato manovre non professionali attraversando la rotta dei 2 Tu-95MS, in acque neutrali sul mar del Giappone e senza contattare gli equipaggi russi.(Di martedì 23 luglio 2019)