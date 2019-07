Marmellata Conad con allergene | alcuni lotti ritirati dai supermercati

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019)richiamata per presenza di sostanze non dichiarate in etichetta. Le analisi approfondite degli organi competenti hanno fatto emergere tracce di solfiti, in quantità superiori alle regole che vigono nel campo alimentare e non elencati in etichetta. La presenza di queste sostanze chimiche potrebbe interferire nell’organismo di persone particolarmente predisposte e che potrebbero, potenzialmente, venire esposte a pericolose reazioni allergiche in relazione alla consumazione del prodotto non idoneo.delladaidi confetturadaisi presentano nel barattolo di vetro da 320 grammi e si riferiscono, esclusivamente, allaextra di amarene e prodotta nello stabilimento dell’azienda Menz & Gasser, in provincia di Trento, precisamente nella Zona Industriale di Novaledo. I consumatori del ...

