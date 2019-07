Arriva il grande caldo con picchi di 40 gradi al centro nord

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Dopo un giugno 2019 infuocato in queste orela seconda ondata didell'estate 2019. Un'ondata di aria rovente proveniente dal deserto algerino si sta spostando verso l'Italia, soprattutto verso regioni centrali e settentrionali. per ilmeteo.it "un possente assalto dell'anticiclone africano" che sta già causando un elevato innalzamento delle temperature. Le zone maggiormente interessate dal fenomeno sono la Pianura padana, le regioni centrali e la Sardegna. in generale farà caldissimo in Piemonte, Lombardia, alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, ma anche Toscana, Umbria e le zone più interne del Lazio.Sono previstidi 39-40a Vercelli, Alessandria, Asti, Novara, Pavia, Verona, Reggio Emilia, Bologna, Padova e Bolzano. All'afa sarà insopportabile a Firenze, Prato, Pistoia e Terni, sempre con punte di 39-40°.che per fortuna non dovrebbe ...

