Papa a Assad: "Preoccupato" per Siria

In una lettera al presidentenoFrancesco ha espresso la propria "profonda preoccupazione" per la "situazione umanitaria" nel Paese, "con particolare riferimento alle condizioni drammatiche della popolazione civile ad Idlib". La lettera è stata consegnata adstamane a Damasco, nell'incontro con il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, card. Turkson accompagnato dal nunzio apostolico in, card.Zenari e dal sottosegretario p.Riccardi.(Di lunedì 22 luglio 2019)