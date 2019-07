Formigoni esce dal carcere | dopo 5 mesi in cella concessi i domiciliari

Roberto Formigoni esce dal carcere - va ai domiciliari : esce dal carcere e va ai domiciliari Roberto Formigoni , l’ex governatore della Lombardia finito in cella lo scorso febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano.I difensori di Formigoni , gli avvocati Mario Brusa e Luigi Stortoni, avevano sollevato la questione della irretroattività della “spazzacorrotti”, legge che ha imposto una stretta sulle ...

Sì agli arresti domiciliari. Formigoni esce dal carcere : “Hanno potuto condannarmi ma non hanno potuto decidere del mio modo di reagire e di vivere, non hanno potuto inquinare né il mio cuore né il mio cervello”. Scriveva così Roberto Formigoni lo scorso giugno in una lettera al mensile Tempi nella quale raccontava la propria vita all'interno del carcere