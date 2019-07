Festa anni 20 a Capri con Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

SpongeBob SquarePants con il Best year ever la Festa per i 20 anni : In attesa del film The SpongeBob Movie, intanto possiamo celebrare i 20 anni di attività della spugna gialla più famosa della tv al Giffoni. Il 20 luglio alle 12,00 infatti durante la 49esima edizione del festival verà trasmesso (presso la sala cinema Lumiere) un tributo a lui dedicato dal titolo Best year ever con l’episodio SpongeBob, una grandiosa festa di compleanno che lo celebra proprio per i suoi 20 anni. La visione è introdotta da ...

Volley - Univeriadi 2019 : Italia monumentale! Azzurri in trionfo - medaglia d’oro dopo 49 anni! Polonia ko - Festa a Eboli : Italia in trionfo al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno), la Nazionale di Volley maschile ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi 2019 ed è tornata sul gradino più alto del podio dopo addirittura 49 anni dall’ultima volta: gli Azzurri hanno sconfitto la Polonia per 3-2 (16-25; 25-20; 22-25; 25-23; 15-10) al termine di un’autentica battaglia, i ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno dovuto rincorrere i ...

Napoli - Festa per Andrea : 100 alla Maturità presa in 4 anni : Andrea B. non ha neanche 18 anni, li compirà il prossimo 30 novembre ma è un maturando d?eccellenza. Ha preso 100, non un voto qualunque che in questo caso vale doppio. Andrea,...

Afghanistan : bambino di 13 anni si fa esplodere a una Festa di matrimonio e causa sei morti : Almeno sei persone sono state uccise e 40 ferite in un attentato suicida in una festa di matrimonio compiuto oggi in Afghanistan da un "bambino". L'hanno dichiarato al sito della Bbc in persiano fonti della provincia orientale di Nangarhar, dove è avvenuto l'attacco. Secondo fonti di polizia, l'attentatore aveva 13 anni. Atahullah Khogyani, portavoce del governatore della provincia di Nangarhar, ha riferito ad Al Jazeera che l'attentato è ...

Ha un malore dopo il torneo e la Festa al Golf Club : Giacomo - 25 anni - morto di fronte al padre : Si è accasciato per terra di fronte agli occhi del padre e per lui non c’è stato niente da fare: è morto così Giacomo Ponzone, 25enne di Milano. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici, intervenuti al Golf Club di Bogogno, dove si è sentito male.Aveva trascorso lì il pomeriggio, Giacomo, per praticare lo sport che amava. Durante la festa organizzata nello stesso luogo è ...

Il Bologna compie 110 anni : una Festa lunga un anno : Il Bologna è pronto a ripartire nuovamente alla guida di Sinisa Mihajlovic, uno dei grandi protagonisti della scorsa annata culminata con una salvezza che prima dell’arrivo del serbo sembrava praticamente impossibile. Ma questa volta il club rossoblù avrà una motivazione in più per fare bene: la società emiliana, infatti, il prossimo 3 ottobre festeggerà il […] L'articolo Il Bologna compie 110 anni: una festa lunga un anno è stato ...

Albiol : “Sono stati anni bellissimi. Spero di tornare a Napoli per la Festa scudetto” : Raoul Albiol ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli degli anni passati in azzurro e del ritorno in Spagna, con il Villareal. “Per me sono stati anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono sentito come a casa e ringrazio tutti i tifosi napoletani per quello che mi hanno regalato. Ho vissuto annate fantastiche, è mancato il sogno scudetto ma sono sicuro che nei prossimi anni si possa realizzare”. Albiol si aspetta un grande futuro per il Napoli. ...

Hong Kong - scontri e proteste nel giorno dell’anniversario della riunificazione con la Cina : maniFestanti fanno irruzione in Parlamento : Sono passati 22 anni dal passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese. Oggi, nel giorno dell’anniversario della riunificazione, nell’ex colonia britannica sono riprese le proteste contro la proposta di legge sulle estradizioni. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera, ci sono stati scontri e la polizia in tenuta antisommossa è ...

La Serie C compie 60 anni - fervono i preparativi per la Festa : il 16 luglio presenti Infantino e Gravina : Era il 13 luglio 1959 quando Artemio Franchi firmò l’atto di nascita della C. fervono i preparativi per la celebrazione dei 60 anni. “Mancano poco più di 2 settimane al giorno dedicato alla C, tra storia e innovazione– racconta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro. Il 16 luglio, infatti, sarà la giornata della C con più eventi a cui parteciperanno anche il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, ...

“Di guerra e di pace” - a Milano la Festa per i 25 anni di Emergency : segui la diretta degli eventi : Venticinque anni in difesa delle vittime della guerra e della povertà. Venticinque anni di impegno per promuovere i valori della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Venticinque anni durante i quali Emergency ha costruito e gestito ospedali aperti a chiunque e curato oltre 10 milioni di persone. Per festeggiare i suoi 25 anni di impegno Emergency torna nella città dove è nata, Milano, con l’incontro ...

Tina Cipollari Vincenzo Ferrara compie 50 anni e lei organizza una grande Festa : Tina Cipollari non si è certo risparmiata nei festeggiamenti per il compleanno del suo compagno Vincenzo Ferrara. Dal suo account “Instagram” Tina ha postato uno scatto in cui fa sapere come hanno deciso di rendere indimenticabili i cinquant’anni di Vincenzo, imprenditore nella ristorazione a Firenze: “Per festeggiare i 50 anni del mio amore @Vincenzo_Ferrara1969 ha scritto sul social abbiamo deciso di organizzare un #whiteparty in una location ...

Tina Cipollari - grande Festa per Vincenzo Ferrara : ‘I 50 anni del mio amore’ : 50 anni sono un traguardo importante che merita di essere celebrato degnamente. Per questo motivo Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara hanno dato vita a un white party per il compleanno dell’uomo, che ormai da qualche tempo è ufficialmente al fianco dell’opinionista di Uomini e donne. Location della festa Villa Vittoria, a Firenze, e tra gli invitati gli amici più stretti della coppia, quelli che la stessa Tina non esita a ...

Aci Trezza due giorni di Festa per San Giovanni : Ad Aci Trezza si festeggia il patrono San Giovanni Battista. Due giorni all'insegna della devozione, della cultura e del folklore

La Festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi : I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi si caratterizzano, quest’anno, per il 150esimo della costruzione del fercolo