Enrico Mentana interrompe il tg La7 per un principio di incendio

Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) Unin studio ha costrettoMentana a interrompere il tg La 7 questa sera mentre era in collegamento con Milena Gabanelli per il consueto 'Data room' quasi in chiusura di giornale. L'emittente ha mandato in onda pubblicità per 10 minuti e poi Mentana è tornato in video, dallo studio della trasmissione "In onda" di Parenzo e Telese. "Siamo scesi di tre piani in questo studio perché lo studio era fuori uso. Ci vediamo domani sera fiamme permettendo", ha detto Mentana salutando i telespettatori. Il direttore del tg La7 ha poi postato su Instagram immagini dei vigili del fuoco in azione sul tetto degli studi di via Umberto Novaro a Roma. Visualizza questo post su Instagram ...

Bruno_Brunelli : RT @tempoweb: Fiamme negli studi tv de #La7 Enrico #Mentana interrompe il tg - tempoweb : Fiamme negli studi tv de #La7 Enrico #Mentana interrompe il tg - R1961M : Chi Aveva Speranza in qlche Acquisto x il ?@TorinoFC_1906? deve rassegnarsi, “Ora dovrà Ristrutturare @la7” Enric… -