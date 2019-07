Zaia e Fontana contro Conte | bisogna dare a veneti e lombardi l' autonomia che hanno

Zaia e Fontana rispondono a Conte : “Feriti dalle sue frasi. Vogliamo una autonomia vera - non pannicello caldo” : “Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le Sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali – ricorderà benissimo – abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse, ma semplicemente la possibilità di spendere in autonomia quelle che ci sono già assegnate”: così hanno scritto in una lettera aperta al premier Giuseppe Conte i presidenti di Lombardia e ...

No all’autonomia - l’ira di Fontana e Zaia : Milano, 20 lug. (AdnKronos) – ”Il Paese è nelle mani di cialtroniche per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come l’e contrabbandano il tutto come una battaglia nord contro sud”. Spara a zero Attilio Fontana, dopo il no al pacchetto sull’autonomia proposto dal governo. Per il governatore della Lombardia è giunto il momento di denunciare agli italiani ”i biechi interessi politici” che si ...

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Zaia e Fontana l'autonomia? finora solo chiacchiere : "Ci sentiamo presi in giro. E i cittadini hanno ragione ad arrabbiarsi". Il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta cosi' le parole del premier

Autonomia - Zaia e Fontana : misura è colma : 19.08 "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che le Regioni non abbiano fatto il lavoro che spettava loro. Questa è una autentica presa in giro e Conte non può prestarsi a procrastinare ancora". Così il governatore del Veneto, Zaia, dopo l'ennesimo vertice sull'Autonomia. Insoddisfatto anche il governatore lombardo, Fontana. "Abbiamo perso ...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Governo : Zaia - 'Fontana l'uomo giusto per l'Europa - in bocca al lupo' : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - “Lorenzo Fontana ha svolto molto bene fin qui il suo mandato portando all’attenzione i temi del sociale, come la natalità e vari altri. So che uno dei suoi terreni migliori è l’Europa. E’ stata fatta un’ottima scelta”. Con questa parole, il Presidente della Regione del

