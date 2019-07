Quattrocento mila in piazza a Hong Kong | scontri e lacrimogeni dopo il maxi-corteo

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 21 luglio 2019) Ala polizia ha usato i gasper disperdere i manifestanti in tarda serata, poche oreche un grandepacifico di decine di migliaia di persone era sfilato per il centro della citta'. Per il settimo weekend consecutivo oltre 400.000 cittadini disono scesi inper protestare contro la legge sulle estradizioni verso la Cina. E, questa volta, anche per chiedere nuove elezioni e un'indagine indipendente sui metodi che la polizia ha utilizzato per reprimere le manifestazioni dei giorni scorsi. Ingenti le misure di sicurezza attuate nell'ex colonia britannica dove erano stati dispiegati 4.000 agenti per evitare che le proteste degenerassero in violenze come successo lo scorso fine settimana e due settimane fa quando un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nel compound che ospita il parlamento.Nel mirino delle proteste oltre al progetto ...

