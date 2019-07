C' è vita a sinistra in Spagna Sanchez a un passo dall' accordo di Governo con Iglesias

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) Erano sul punto di rompere, di litigare, di portare gli spagnoli alle urne per la quarta volta in quattro anni. Invece, due giorni dopo cheera arrivato ad accusare Podemos di “non difendere la democrazia”, è stata una mossa del suo leader del partito di, Pablo, a calmare le acque.Le trattative traL’sarà finalmente portato a casa? Nel Psoe soffiano venti di ottimismo, e ad Podemos fanno sapere alla stampa spagnola che non ci sono grosse divergenze sul programma: “Siamo convinti che arriveremo a un’intesa”, ha detto Adriana Lastra, la numero due del partito. “Bisogna parlare del programma, delle riforme di cui ha bisogno il Paese, dobbiamo dare una risposta ai desideri dei milioni di persone che hanno votato il 28 aprile”, ha sostenuto ancora Lastra.Dopo gli scambi dei ...

