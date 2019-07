Brindisi - viaggiavano in una cella frigo : grave uno dei 3 clandestini : Federico Garau L'autista del tir, imbarcatosi nel porto di Igoumenitsa, è stato denunciato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gravi le condizioni di uno dei 3 extracomunitari, trovato in stato di incoscienza viaggiavano all'interno della cella frigorifera di un tir giunto nel porto di Brindisi durante la giornata di ieri i tre extracomunitari tratti in salvo dalle forze dell'ordine. Nonostante il ...