Ag Tutino | “Il Napoli lo sta valutando | per ora non vuole privarsene”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 21 luglio 2019) Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro, giovane attaccante del, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Rete8, escludendo la pista che lo porterebbe a Pescara: “Su di lui ci sono quattro società di Serie A. Per ora ilnon intende privarsene. Ad oggi, insomma, sono pochissime le speranze di portarlo a Pescara”. Leggi anche : Insigne a Sky: “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. Vogliamo lo scudetto, non pensiamo alla Juve…” Sky – Inglese: “Il Parma una famiglia, ecco perché ho lasciato” Diawara, prime parole da giallorosso: “Fortunato ad essere un giocatore della Roma, un onore essere allenato da Fonseca. Quando ero a…” Nabil Fekir-, pronto l’assalto! L’Equipe conferma: ha già parlato con Ancelotti e De Laurentiis… L'articolo Ag.: “Illo sta, per ora non...

MundoNapoli : Ag. Tutino: 'Il Napoli non intende cederlo'. - SiamoPartenopei : Ag. Tutino: 'Seguito da quattro club di A, ma il Napoli per ora non vuole privarsene' - tuttonapoli : Ag. Tutino: 'Seguito da quattro club di A, il Napoli ora non vuole privarsene. Pescara? Poche chance' -