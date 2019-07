Parmitano torna nello spazio : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Viaggia verso la Iss l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano . La Soyuz, con a bordo il comandante russo Alexandr Skvortsov e l’astronauta statunitense Andrew Morgan, attraccherà questa notte alle 00.51 al portellone della Stazione Spaziale Internazionale. Luca rientrerà così, per la seconda volta, nel primo avamposto umano nello spazio , dopo la missione Volare del 2013. Molti i ...

Luca Parmitano, astronauta catanese, colonnello dell'Aeronautica Militare, è partito per la Stazione Spaziale Internazionale dove nei prossimi duecento giorni condurrà decine di esperimenti prendendo i comandi della missione Beyond, "oltre".