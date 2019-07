Colpo di mercato per l' Ardens Comiso

Calciomercato Napoli - Colpo in attacco : si vorrebbe tentare l'affondo per Pepé : Siamo oramai entrati in una fase bollente della sessione estiva di Calciomercato e il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre al lavoro per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. L'obiettivo, quest'anno più che mai, è quello di interrompere il dominio assoluto della Juventus, ma per farlo c'è bisogno di un mercato importante. Per queste ragioni sono già arrivati giocatori importanti come Kostas ...

Mercato Juventus - addio a Dybala e Kean : pronto il doppio Colpo : Mercato Juventus- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di far cassa e piombare con forte decisione su un doppio colpo offensivo. Il primo obiettivo resta Icardi, in saldo dall’Inter e pronto a dire sì alla corte bianconera. Paratici potrebbe decidere di mettere il piede sull’acceleratore anche per Neymar, ma è chiaro che un affondo […] More

Calciomercato Fiorentina - i viola tentano il Colpo Llorente per l’attacco : Calciomercato Fiorentina – Fiorentina attivissima nelle ultime ore di Calciomercato, il club viola ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione e per questo motivo la dirigenza è intenzionata a muoversi in maniera importante. Non solo il possibile ritorno di Borja Valero, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato nelle ultime ore contatto con l’attaccante ...

Mercato Roma – Trovato l’erede di Manolas in Serie A - Colpo da 23 milioni : La redazione di Sport Mediaset rende nota la notizia dell’acquisto da parte della Roma per sostituire Manolas, ceduto al Napoli. Mercato Roma Mercato Roma – E’ Gianluca Mancini il sostituto di Manolas, arriva dall’Atalanta ed è costato 23 milioni. L’accordo “Concluso l’iter burocratico, la Roma ha annunciato l’ingaggio di Gianluca Mancini. Il difensore arriva dall’Atalanta per ...

MODRIC AL MILAN/ Calciomercato - il Pallone d'Oro Colpo clamoroso dei rossoneri? : MODRIC al MILAN. Calciomercato, il Pallone d'Oro colpo clamoroso dei rossoneri? L'ingaggio stellare potrebbe portare il Real Madrid a cedere il croato

Calciomercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il Colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Sportmediaset“, la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell’affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao […] More

Calciomercato Milan : Pastore non interesserebbe - Schar possibile Colpo per la difesa : Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma ha tentato di inserire il centrocampista argentino Javier Pastore in uno scambio più conguaglio economico per l'attaccante rossonero Jesus Suso. Lo spagnolo, che quest'anno è considerato tra i "sacrificabili" della lista rossonera, è molto vicino a lasciare i rossoneri e la Roma aveva intenzione di offrire l'ex centrocampista del PSG Pastore per cercare di ottenere un accordo. Tuttavia, come ...

Basket - nuovo Colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Reggina e Salernitana show - Colpo del Venezia : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovo anche i club in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative nel punto dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ci siamo, Alessio Cerci è pronto a riabbracciare il tecnico Ventura, contatti positivi nelle ultime ore con la Salernitana e via Lazio può arrivare anche Kiyine. Si stringe per il difensore Bianchetti, vicino anche l’attaccante Giannetti. Per la ...

Calciomercato Serie C - Colpo del Vicenza : preso Marotta dal Catania : Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta, a titolo definitivo, alla società L.R. Vicenza Virtus.L'articolo Calciomercato Serie C, colpo del Vicenza: preso Marotta dal Catania sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Bari - Antenucci il grande Colpo : ufficiale l’arrivo dalla SPAL : Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari e ripartirà quindi dalla Serie C. Ad annunciarlo è stata la SPAL con un comunicato.“powered by Goal”La notizia di un possibile trasferimento era trapelata già diversi giorni fa, adesso però c’è anche l’ufficialità: Mirco Antenucci lascia la SPAL per trasferirsi al Bari.A confermarlo è stato il club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.ufficiale il trasferimento di ...

Calciomercato - le ultime trattative : le ufficialità - Colpo Atalanta - innesto a sorpresa del Verona - la Roma su Suso : ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto di avere raggiunto un accordo per la cessione, a titolo definitivo, al Flamengo, Gerson Santos Da Silva. Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Rangers Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Filip Helander a ...

Calciomercato Napoli - vicinissimo un altro Colpo : ad un passo il centrocampista Elmas [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – altro affare in via di definizione per il Napoli. I partenopei, come riporta Sky Sport, sono ad un passo dal chiudere l’operazione Eljif Elmas con il Fenerbache. Il centrocampista classe ’99 sarà a breve un giocatore del Napoli per 15 milioni. Elmas è un centrocampista bravo in entrambe le fasi: ottima tecnica, tiro da fuori e tanta corsa. Ancelotti è rimasto stregato dal talento macedone e ora ...

Calciomercato Serie B e Serie C - doppia cessione per il Cittadella : Colpo della Carrarese : Si lavora costantemente per il Calciomercato. Non solo in Serie A ma anche le squadre di B e C si muovono in entrata e in uscita. Il Cittadella ufficializza due cessioni sul proprio sito. “L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Gabriele Dalla Bernardina all’ Olbia Calcio. Il difensore classe 1999 proseguirà dunque la sua avventura in Sardegna iniziata a gennaio. A Gabriele un ringraziamento per quanto ...