Reazione Molinari | resta in gara ma Woods out

(Di sabato 20 luglio 2019) Ladi Francesco, che rimane in corsa, e l'eliminazione, la delusione e i nuovi problemi fisici di Tiger. Oltre alla resa di molti big mondiali come Phil Mickelson e Bryson DeChambeau, e alle conferme di John Holmes e Shane Lowry. Questi i primi verdetti della 148/a edizione dell'Open Championship di golf. A Portrush, in Irlanda del Nord,- campione uscente - recupera e riesce ad accedere alla fase finale (seppur finendo sulla linea del taglio) grazie a una buona rimonta.Niente da fare per(148, +6), tornato ad accusare "forti dolori alla schiena", che ha gia' annunciato la sua assenza al WGC FedEx St.Jude,del mini circuito mondiale in programma la prossima settimana (25-28 luglio) a Memphis (Tennessee). "Voglio solo tornare a casa - la rabbia del californiano - e prendermi un po' di riposo. Tornero' in campo per i play-off della FedEx ...

