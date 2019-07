Quella notte sulla Luna domani anche su Rai 4K Tivùsat canale 210

digital-news

(Di venerdì 19 luglio 2019) Grande esclusiva per chi dispone di un televisore 4K e una CAM certificati tivùsat o un decoder 4K tivùsat: appuntamento sabato 20 luglio in prima serata su Rai 4K, per seguire lo speciale di Ulisse sul primo alggio avvenuto 50 anni fa.Piero e Alberto Angela racconterannostoricadi fine anni '60, ripercorrendo le orme dei primi astronauti dell’Apollo 11, con un racconto in prima persona dai luoghi dei fatti, come la base di lancio di Cape Canaveral e lo Space Center di Houston, e...

