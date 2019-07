ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il Pd non ha più unin. La commissione di garaqnzia ha annullato l’elezione del renziano Davide. Dopo sette mesi dalla sua elezione, avvenuta in un clima rovente, la commissione nazionale di garanzia ha annullato la nomina del senatore ed ex sotto, accogliendo il ricorso che avevano presentato i rappresentanti della mozione Zingaretti. E scatenando le proteste dell’ala renziana.era stato nominatodalla commissione regionale per il congresso, lo scorso 13 dicembre, dopo l’annullamento delle primarie previste il 16 dicembre: era rimasto l’unico candidato in corsa, dopo il ritiro di Teresa Piccione, la candidata di Zingaretti che aveva accusato la commissione nazionale di garanzia di avere stravolto le regole del partito, stabilendo il rinvio dei congressi provinciali e di circolo a dopo le primarie. Il 23 dicembre, i 180 ...

agiliberti51 : RT @soemiade: Annullata l'elezione di Faraone a segretario del pd Sicilia. Bene. Ora ho la certezza matematica che il pd lo ritorno a votar… - Cascavel47 : Pd, annullata l’elezione di Faraone a segretario in Sicilia. Marcucci: “Zingaretti intervenga”… - simonavitelli60 : RT @soemiade: Annullata l'elezione di Faraone a segretario del pd Sicilia. Bene. Ora ho la certezza matematica che il pd lo ritorno a votar… -