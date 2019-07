Marco Fantini fa una sorpresa a Beatrice in aeroporto | va a prenderla con i figli

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019)Valli si sono conosciuti a Uomini e Donne nell'edizione 2013/2014 da allora, a parte un periodo di separazione, non si sono più lasciati. Nel frattempo, la coppia è andata a convivere e il 30 giugno 2017 è nata Bianca, soprannominata "Bubi", la primaa die la seconda di. Dopo aver partecipato all'esperimento di giugno di "Casa Philips" che ha coinvolto l'intera famiglia, "costretta" a rimanere chiusa in vetrina per una intera giornata, in questi giorniè partita per un viaggio di lavoro in Messico, di cui ha costantemente postato foto e pubblicato IG Stories per aggiornare i suoi followers. Oggi l'ex corteggiatrice ha fatto ritorno in Italia ed il suo compagno ha deciso di organizzarle unache ha prontamente annunciato tramite il suo profilo Instagram, bloccando lei per non rivelarle nulla. Nello specifico, l'ex tronista è ...

vuoivoIareconme : Ma io uno come Marco Fantini dove lo trovo? Grazie - LaCaSiii : RT @salvatrash1: KATIA CON BOVI NICO PADRE DI ALLE FIGLIO DI BEAVALLI CHE STA CON MARCO FANTINI CHE TRIP PAZZESCO. #Temptationisland - salvatrash1 : KATIA CON BOVI NICO PADRE DI ALLE FIGLIO DI BEAVALLI CHE STA CON MARCO FANTINI CHE TRIP PAZZESCO. #Temptationisland -